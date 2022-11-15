Антонов: США не прекращают практику охоты за россиянами в третьих странах
Вашингтон не прекращает охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.
"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира", — сказал посол, передаёт РИА "Новости".
Как отметил Антонов, он вынужден признать, что американцы не останавливаются, а продолжают такую практику.
Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает "охотиться" на граждан РФ за рубежом. По словам дипломата, за 14-летний период Москва зафиксировала 58 случаев ареста россиян.
ТАСС / Александр Щербак