Антонов: США не прекращают практику охоты за россиянами в третьих странах

Вашингтон не прекращает охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.

"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира", — сказал посол, передаёт РИА "Новости".

Как отметил Антонов, он вынужден признать, что американцы не останавливаются, а продолжают такую практику.