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15 ноября, 02:27

Антонов: США не прекращают практику охоты за россиянами в третьих странах

Вашингтон не прекращает охоту за россиянами в третьих странах. Об этом заявил посол РФ Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой.

"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира", — сказал посол, передаёт РИА "Новости".

Антонов спрогнозировал следующий шаг Запада в попытке давить на Россию

Антонов спрогнозировал следующий шаг Запада в попытке давить на Россию

Как отметил Антонов, он вынужден признать, что американцы не останавливаются, а продолжают такую практику.

Ранее посол Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает "охотиться" на граждан РФ за рубежом. По словам дипломата, за 14-летний период Москва зафиксировала 58 случаев ареста россиян.

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ТАСС / Александр Щербак

Юлия Коновалова

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