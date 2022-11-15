Глава МИД РФ Лавров прибыл на заседание саммита "Большой двадцатки"
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита "Большой двадцатки" (G20) на индонезийском острове Бали. Министр возглавляет на форуме российскую делегацию.
Российского министра иностранных дел встретил президент Индонезии Джоко Видодо. Политики пожали друг другу руки.
Проведение заседания запланировано в отеле Apurva Kempinski. Первая сессия посвящена проблемам продовольственной и энергетической безопасности.
Напомним, 15 ноября стартует саммит G20. Президент России Владимир Путин не поехал на эту встречу, поэтому Сергей Лавров возглавил российскую делегацию.
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