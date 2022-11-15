В Белом доме возникли разногласия по вопросу переговоров Москвы и Киева

Госдеп США готовит условия для возможных переговоров России и Украины, однако в вашингтонской администрации есть разногласия относительно целесообразности такого шага. Об этом со ссылкой на источники из администрации США сообщает Politico.

Как утверждают авторы, многие в Пентагоне склоняются к мысли о том, что возможность для переговоров между Москвой и Киевом откроется с наступлением зимы. Высокопоставленные представители военного ведомства полагают, что украинским войскам будет непросто вытеснить российских военных с территорий, которые украинские власти рассчитывают занять, и это может послужить предпосылкой для будущего диалога.

Один из собеседников Politico рассказал, что Госдеп подготавливает сценарии возможных мирных переговоров. Между тем, другой представитель администрации отметил, что никаких конкретных дипломатических шагов пока не предпринимается.

"Никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий переговоров нет", — сказал чиновник.

Активнее остальных против начала переговоров выступает Совет национальной безопасности Белого дома. Так, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей, напоминает Politico.