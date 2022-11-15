Киевских чиновников разозлили прозвучавшие из США слова о переговорах с Москвой

Украинских чиновников разозлило заявление председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли о возможности переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщили источники газеты Politico.

На прошлой неделе в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка Милли заявил о нереальности победы Украины в военном плане: предстоящая зима, по его словам, открывает возможность для начала переговоров с Россией. Теперь, по версии газеты, американская администрация стремится заверить Киев в том, что Вашингтон не препятствует достижению Украиной поставленных целей.

Например, чиновники США заявляют киевским коллегам, что ожидаемая зимой пауза в боевых действиях не означает, что переговоры необходимо провести в ближайшем будущем. Вашингтон пообещал также продолжать оказывать Украине военную помощь.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал понять Милли, что украинские военные не примут переговоров, если Россия не оставит "все захваченные территории". Между тем замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине. Он подчеркнул, что для установления диалога необходимо учитывать ситуацию "на земле".