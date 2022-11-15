Сунак: Британия помогает Украине усилить позиции перед переговорами с Россией

Великобритания помогает укрепить позиции Украины в преддверии возможных переговоров с Россией. Об этом в преддверии саммита Группы двадцати в Индонезии заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

"Наша работа состоит в том, чтобы продолжать помогать Украине защитить себя и добиться по возможности наиболее сильной для них позиции к выбранному ими моменту для достижения переговорного решения", — цитирует слова главы британского правительства газета The Telegraph.

Как считает Сунак, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестно" из-за российских ударов по объектам её инфраструктуры.