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14 ноября, 23:06

Сунак: Британия помогает Украине усилить позиции перед переговорами с Россией

Великобритания помогает укрепить позиции Украины в преддверии возможных переговоров с Россией. Об этом в преддверии саммита Группы двадцати в Индонезии заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

"Наша работа состоит в том, чтобы продолжать помогать Украине защитить себя и добиться по возможности наиболее сильной для них позиции к выбранному ими моменту для достижения переговорного решения", цитирует слова главы британского правительства газета The Telegraph.

Как считает Сунак, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестно" из-за российских ударов по объектам её инфраструктуры.

Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20 в Индонезии

Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20 в Индонезии

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак при поддержке союзников изъявил готовность публично высказать недовольство любому представителю России на предстоящем саммите G20.

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ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth

Юлия Коновалова

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