Сунак: Британия помогает Украине усилить позиции перед переговорами с Россией
Великобритания помогает укрепить позиции Украины в преддверии возможных переговоров с Россией. Об этом в преддверии саммита Группы двадцати в Индонезии заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.
"Наша работа состоит в том, чтобы продолжать помогать Украине защитить себя и добиться по возможности наиболее сильной для них позиции к выбранному ими моменту для достижения переговорного решения", — цитирует слова главы британского правительства газета The Telegraph.
Как считает Сунак, подталкивание Украины к переговорам было бы "немного нечестно" из-за российских ударов по объектам её инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак при поддержке союзников изъявил готовность публично высказать недовольство любому представителю России на предстоящем саммите G20.
ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth