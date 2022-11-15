Скончался актёр театра и кино Александр Сайко
Александр Сайко. Фото © Кино-театр.ру
Член Союза кинематографистов Алла Малкова сообщила о кончине советского и российского актёра театра и кино Александра Сайко. Артист умер 13 ноября в возрасте 73 лет. Причина смерти Сайко не раскрывается.
По окончании ГИТИСа артист работал в Центральном театре Советской армии, в московском драмтеатре "Сфера" и других. Его фильмография насчитывает 20 работ, среди которых такие картины, как "Раба любви" Никиты Михалкова, "Московские каникулы", "Ученик лекаря", "Умирать не страшно".
Ранее стало известно, что в Новосибирске в возрасте 92 лет умер народный артист РСФСР, актёр театра Иван Ромашко. Об этом сообщили в Новосибирском музыкальном театре.