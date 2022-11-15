Пентагон: США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО

США продолжают вести диалог с Киевом о средствах ПВО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Для нас это остаётся предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО", — заявил представитель ведомства журналистам.