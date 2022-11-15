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14 ноября, 21:59

Пентагон: США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО

США продолжают вести диалог с Киевом о средствах ПВО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

"Для нас это остаётся предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО", заявил представитель ведомства журналистам.

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Ранее Лайф рассказывал, что Италия объявила о прекращении поставок оружия Украине. Министр обороны страны Гвидо Крозетто убеждён, что переговоры являются единственным верным решением украинского конфликта, поэтому он призвал остановить боевые действия и начать диалог.

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Flickr

Юлия Коновалова

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