Пентагон: США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО
США продолжают вести диалог с Киевом о средствах ПВО. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Для нас это остаётся предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО", — заявил представитель ведомства журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что Италия объявила о прекращении поставок оружия Украине. Министр обороны страны Гвидо Крозетто убеждён, что переговоры являются единственным верным решением украинского конфликта, поэтому он призвал остановить боевые действия и начать диалог.
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