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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 00:32
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Слуцкий отреагировал на зачистки в Херсоне

Слуцкий: Фото из Херсона показали, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами

Глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фотографии из Херсона с двумя привязанными людьми показали, какой "мир" ждёт тех, для кого Россия не пустое слово.

"Зеленский приехал в Херсон ради своего очередного шоу, а перед этим западные СМИ (корреспондента Ассошиэйтед Пресс не успели, по-видимому, лишить аккредитации) опубликовали кадры зачисток, где глумятся над привязанными к столбам мирными жителями за "коллаборационизм" с Россией", написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

В США сделали выводы из фото с привязанными к столбам жителями Херсона
В США сделали выводы из фото с привязанными к столбам жителями Херсона

Политик добавил, что эта фотография показывает то, какой "мир" может ждать всех тех, для кого Россия остаётся не просто словом. Слуцкий отметил, что не российская сторона "закрыла дверь в переговорный процесс", но Киев не предпринимает никаких шагов. Мир, в котором издеваются над Россией, для нас невозможен, подытожил Слуцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова
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