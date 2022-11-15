Слуцкий отреагировал на зачистки в Херсоне
Слуцкий: Фото из Херсона показали, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами
Глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фотографии из Херсона с двумя привязанными людьми показали, какой "мир" ждёт тех, для кого Россия не пустое слово.
"Зеленский приехал в Херсон ради своего очередного шоу, а перед этим западные СМИ (корреспондента Ассошиэйтед Пресс не успели, по-видимому, лишить аккредитации) опубликовали кадры зачисток, где глумятся над привязанными к столбам мирными жителями за "коллаборационизм" с Россией", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.
Политик добавил, что эта фотография показывает то, какой "мир" может ждать всех тех, для кого Россия остаётся не просто словом. Слуцкий отметил, что не российская сторона "закрыла дверь в переговорный процесс", но Киев не предпринимает никаких шагов. Мир, в котором издеваются над Россией, для нас невозможен, подытожил Слуцкий.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.
ТАСС / Сергей Фадеичев