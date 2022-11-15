Слуцкий отреагировал на зачистки в Херсоне

Глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что фотографии из Херсона с двумя привязанными людьми показали, какой "мир" ждёт тех, для кого Россия не пустое слово.

"Зеленский приехал в Херсон ради своего очередного шоу, а перед этим западные СМИ (корреспондента Ассошиэйтед Пресс не успели, по-видимому, лишить аккредитации) опубликовали кадры зачисток, где глумятся над привязанными к столбам мирными жителями за "коллаборационизм" с Россией", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.