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14 ноября, 20:55

Медведев призвал ООН принять резолюцию об ущербе пострадавшим от США странам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Москвой ущерба Киеву. Страны Запада, по его мнению, пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов.

"Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", — высказался Медведев в "Телеграме".

Он считает, что странам ООН следовало бы принять подобную резолюцию в отношении США о возмещении ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, Вьетнаму и Ираку. В противном случае нынешняя рекомендация похожа "на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению".

"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации "объединённых наций", — написал Медведев.

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Ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.

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ТАСС / Владимир Гердо

Дмитрий Алексиевич

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