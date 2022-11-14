Медведев призвал ООН принять резолюцию об ущербе пострадавшим от США странам

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал рекомендательную резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении Москвой ущерба Киеву. Страны Запада, по его мнению, пытаются наскрести юридическую основу для кражи незаконно арестованных российских активов.

"Генассамблея ООН приняла рекомендательную резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине. Выводы: англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", — высказался Медведев в "Телеграме".

Он считает, что странам ООН следовало бы принять подобную резолюцию в отношении США о возмещении ущерба странам бывшей Югославии и Корейского полуострова, Вьетнаму и Ираку. В противном случае нынешняя рекомендация похожа "на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению".

"Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации "объединённых наций", — написал Медведев.