FP: Указ Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подорвал боевой дух украинцев

Сохранение Владимиром Зеленским указа об ограничении передвижения для мужчин, введённый им в конце февраля, подрывает боевой настрой украинцев. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Policy Чарли Карпентер.

Колумнист в своей статье напомнил, что спустя восемь месяцев после начала конфликта на Украине запрет на перемещение до сих пор действует и не позволяет миллионам граждан зарабатывать на жизнь, обеспечивая свои семьи. Этот документ усугубляет и без того тяжёлую ситуацию с безработицей, которая перевалила за 30%, пишет Карпентер.

"Опросы показывают, что это непопулярная мера среди широкого круга украинцев, которые не только ссылаются на права человека, но и говорят, что это контрпродуктивно для военных усилий", — отмечает он в публикации.

Говоря об этих опросах, автор подчёркивает: жители страны полагают, что указ об ограничении передвижения (особенно его гендерный контекст) может повлиять на боевой дух. Так, один из опрошенных "Лабораторией безопасности человека" заявил, что закон "предаёт Украину, заставляет цвет нации умирать ради чужих государств и не приносит никакой пользы".