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14 ноября, 19:36

Лавров опроверг сообщения о наличии у него часов от компании Apple

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о наличии у него смарт-часов фирмы Apple Watch.

"Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei", заявил Лавров в беседе с ТАСС.

Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации

Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации

Ранее несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы попал в больницу сразу же после прилёта в Индонезию на саммит G20. По данным агентства Associated Press, такой информацией поделились местные власти. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения высшим пилотажем фейков.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Юлия Коновалова

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