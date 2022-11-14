Лавров опроверг сообщения о наличии у него часов от компании Apple

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг информацию о наличии у него смарт-часов фирмы Apple Watch.

"Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei", — заявил Лавров в беседе с ТАСС.

Ранее несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы попал в больницу сразу же после прилёта в Индонезию на саммит G20. По данным агентства Associated Press, такой информацией поделились местные власти. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения высшим пилотажем фейков.