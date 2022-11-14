Боррель анонсировал новые шаги ЕС для изоляции России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД в Брюсселе, что министры договорились продолжить оказывать санкционное давление на Россию.

"Мы продолжим изолировать РФ на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России", — сказал Боррель, уточнив, что речь идёт об Иране и Белоруссии.