Посол Украины в Индонезии станет де-факто представителем страны на саммите G20
Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин де-факто представит страну на саммите G20 на Бали, так как лидер Незалежной Владимир Зеленский не будет присутствовать на мероприятии лично. Об этом со ссылкой на заявление украинского МИД пишет "Обозреватель".
"Согласно протоколу, делегацию Украины возглавляет президент Владимир Зеленский. Хотя глава государства не появится там лично, он примет участие во встрече в режиме онлайн. Де-факто, как пояснили в МИД, нашу страну на саммите G20 будет представлять посол Украины в Индонезии", — сказано в сообщении.
Напомним, что саммит G20 состоится 15 и 16 ноября. Делегацию России на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил остаться в стране из-за обстоятельств, которые требуют его присутствия. При этом украинский лидер Владимир Зеленский выступит перед участниками саммита с видеообращением.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Gamianin Vasyl