Посол Украины в Индонезии станет де-факто представителем страны на саммите G20

Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин де-факто представит страну на саммите G20 на Бали, так как лидер Незалежной Владимир Зеленский не будет присутствовать на мероприятии лично. Об этом со ссылкой на заявление украинского МИД пишет "Обозреватель".