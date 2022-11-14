Генассамблея ООН приняла резолюцию о "репарациях" Украине

Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.

За документ проголосовало 94 государства, 14 высказались против, ещё 73 страны воздержались от участия в голосовании. Заседание состоялось по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.