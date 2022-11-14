Генассамблея ООН приняла резолюцию о "репарациях" Украине
Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.
За документ проголосовало 94 государства, 14 высказались против, ещё 73 страны воздержались от участия в голосовании. Заседание состоялось по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эту резолюцию ущербной. По словам дипломата, документ не выдерживает никакой критики и демонстрирует концепцию "порядка, основанного на правилах", когда часть стран стремится освятить беззаконие, вопреки принятым правилам, используя авторитет Генассамблеи.
ТАСС / Валерий Шарифулин