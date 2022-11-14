В Сербии объявили набор добровольцев на службу в армии
В Сербии объявили набор добровольцев в возрасте от 19 до 30 лет на шестимесячные военные сборы с возможностью дальнейшего поступления в армию страны по ускоренной процедуре. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны республики.
"Молодые мужчины и девушки, решившие добровольно пройти военную службу в рядах Вооружённых сил Сербии, помимо возможности приобрести новые навыки, познакомиться с современным вооружением и военной техникой получат ежемесячную зарплату в размере около 38 тысяч динаров, им будут покрыты дорожные расходы, медицинское страхование, проживание, питание, а также [предоставлена] военная форма", — говорится в публикации.
Напомним, сербский лидер Александр Вучич отдал приказ на уничтожение вражеских беспилотников, которые будут осуществлять полёты над центральной частью страны. На данный момент армия республики приведена в повышенную боеготовность на фоне ситуации в Косове и Метохии.
TACC / AP / Darko Vojinovic