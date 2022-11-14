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14 ноября, 18:13

В Петербурге откроют выставку о полиции будущего

В Санкт-Петербурге на реэкспозицию ушёл музей милиции, в котором показана история правоохранительной системы России. О том, что посетители увидят на выставке в будущем, газете "Петербургский дневник" рассказал её начальник Александр Стоцкий.

"Такая перестройка связана с необходимостью размещения новых сведений, документов, вновь открывшихся артефактов, которые мы хотим представить посетителям", рассказал Стоцкий.

Так, в музее появится зал XVIII века, где будет показана история от Петра Великого до Павла I. Переоборудованию подвергнется экспозиция, посвящённая XIX веку: там шире раскроют историю конной, речной полиции, кинологической службы, а также первой школы и музея полиции. Помимо того, появится зал с видением правоохранителей будущего.

"Целый зал мы хотим посвятить полиции будущего. Тем проектам, которые уже частично реализованы или находятся в процессе реализации и позволяют нам сказать, какой полиция будет в будущем", сказал Стоцкий.

Творческую концепцию планируется представить в 2023 году, и если всё сложится, то уже через год в обновлённый музей придут первые посетители.

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Лайф писал, что 10 ноября петербургский музей милиции отпраздновал 45-летие. В год своего открытия он был единственным на эту тему во всём СССР.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Александр Авилов

Матвей Шандрыголов

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