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14 ноября, 17:59

Судно оператора "Северного потока" приступило к осмотру места подрыва трубы

Судно Nord Stream AG приступило к обследованию точек разрыва на "Северных потоках"

<p>Выброс газа после взрыва на "Северных потоках". Фото © Swedish Coast Guard</p>

Выброс газа после взрыва на "Северных потоках". Фото © Swedish Coast Guard

Датское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, судно уже приступило к осмотру места подрыва трубы.

В компании рассказали, что, несмотря на разрешение от Агентства геоданных Дании, осмотр оставался невозможным. Причина — доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был закрыт из-за запретной зоны, установленной морским управлением страны. В итоге зафрахтованное Nord Stream AG судно допустили к трубе.

"Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями", — рассказали в компании.

Оператору "Северного потока" разрешили осмотреть место подрыва трубы

Оператору "Северного потока" разрешили осмотреть место подрыва трубы

В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.

Андрей Бражников

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