Судно оператора "Северного потока" приступило к осмотру места подрыва трубы

Датское управление разрешило оператору "Северного потока" Nord Stream AG приблизиться к зоне повреждения газопроводов, судно уже приступило к осмотру места подрыва трубы.

В компании рассказали, что, несмотря на разрешение от Агентства геоданных Дании, осмотр оставался невозможным. Причина — доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был закрыт из-за запретной зоны, установленной морским управлением страны. В итоге зафрахтованное Nord Stream AG судно допустили к трубе.