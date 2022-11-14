В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов
В городе Рыбинске Ярославской области отменили традиционное масштабное шествие Дедов Морозов. Об этом сообщил мэр Дмитрий Рудаков в своём телеграм-канале.
"Праздник (фестиваль "Нашествие Дедов Морозов". — Прим. Лайфа) состоится 24 декабря. Масштабно проводить его в этом году не будем. В области введён режим повышенной готовности, считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества — есть лучшие способы потратить деньги", — отметил градоначальник.
И если шествие Дедов Морозов отменено, то вот мероприятия для детей в рамках фестиваля состоятся, а во дворах города пройдут программы "Каждый папа — Дед Мороз". Остались в программе ярмарки и спортивные мероприятия.
Ранее Лайф рассказывал, что почти три четверти россиян выступают за отмену новогодних мероприятий в этом году на фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации в стране.
t.me/Дмитрий Рудаков