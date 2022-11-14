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14 ноября, 17:47

В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов

В городе Рыбинске Ярославской области отменили традиционное масштабное шествие Дедов Морозов. Об этом сообщил мэр Дмитрий Рудаков в своём телеграм-канале.

"Праздник (фестиваль "Нашествие Дедов Морозов". — Прим. Лайфа) состоится 24 декабря. Масштабно проводить его в этом году не будем. В области введён режим повышенной готовности, считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества — есть лучшие способы потратить деньги", — отметил градоначальник.

И если шествие Дедов Морозов отменено, то вот мероприятия для детей в рамках фестиваля состоятся, а во дворах города пройдут программы "Каждый папа — Дед Мороз". Остались в программе ярмарки и спортивные мероприятия.

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t.me/Дмитрий Рудаков

Артур Белкин

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