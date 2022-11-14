Умер отец звезды "Друзей" Дженнифер Энистон
Умер отец американской актрисы Дженнифер Энистон
Обложка © ТАСС / Chris Pizzello
Американский актёр, отец звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон Джон Энистон умер на 90-м году жизни. Об этом в своих соцсетях сообщила артистка.
"Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушёл в небеса с миром и без боли. И в день 11.11 — не больше и не меньше! У тебя всегда было удивительное чувство времени", — написала Энистон.
Джон Энистон родился в 1933 году на Крите, а его настоящее имя — Яннис Анастассакис. Основную популярность ему принесла роль в мыльной опере "Дни нашей жизни".
Ранее Лайф сообщал, что актёр Кевин Конрой, чьим голосом на английском почти 30 лет говорил в мультсериалах и видеоиграх Бэтмен, умер в возрасте 66 лет.