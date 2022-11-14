Умер отец звезды "Друзей" Дженнифер Энистон

"Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты ушёл в небеса с миром и без боли. И в день 11.11 — не больше и не меньше! У тебя всегда было удивительное чувство времени", — написала Энистон.