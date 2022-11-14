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14 ноября, 17:20

В США сделали выводы из фото с привязанными к столбам жителями Херсона

Правозащитник Барака: Киев боится из-за слитых фото с привязанными к столбам херсонцами

<p>Фото © AP Photo / Libkos</p>

Фото © AP Photo / Libkos

Власти Украины запретили прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, поэтому фото с привязанными к столбам за сотрудничество с российскими властями мирными гражданами испугало Киев. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

"Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями", — объяснил Барака в "Твиттере".

"Это бесчеловечно!": Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

"Это бесчеловечно!": Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.

Андрей Бражников

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