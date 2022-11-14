В США сделали выводы из фото с привязанными к столбам жителями Херсона

Власти Украины запретили прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, поэтому фото с привязанными к столбам за сотрудничество с российскими властями мирными гражданами испугало Киев. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.