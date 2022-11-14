В США сделали выводы из фото с привязанными к столбам жителями Херсона
Правозащитник Барака: Киев боится из-за слитых фото с привязанными к столбам херсонцами
Привязанные к столбам жители Херсона. Фото © AP Photo / Libkos
Власти Украины запретили прессе фиксировать нарушения прав человека со стороны ВСУ в Херсоне, поэтому фото с привязанными к столбам за сотрудничество с российскими властями мирными гражданами испугало Киев. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
"Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями", — объяснил Барака в "Твиттере".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.