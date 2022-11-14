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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 16:48
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Вскрылись данные о репрессиях ВСУ в отношении херсонцев

Власти Херсонской области рассказали о репрессиях Украины против жителей региона

Украина начала репрессии против жителей Херсонщины, которых обвиняет в пособничестве России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"В опасности все херсонцы, даже те, кому, как они думают, киевский режим ничего предъявить не может. Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы. Можно ожидать любых провокаций — от высылки из Херсона всех оставшихся жителей до повреждения плотины Каховской ГЭС", пояснил собеседник агентства.

Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Он объяснил решение необходимостью якобы разминировать территорию. Тем временем британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города.

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Татьяна Миссуми
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