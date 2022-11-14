Украина начала репрессии против жителей Херсонщины, которых обвиняет в пособничестве России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

"В опасности все херсонцы, даже те, кому, как они думают, киевский режим ничего предъявить не может. Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы. Можно ожидать любых провокаций — от высылки из Херсона всех оставшихся жителей до повреждения плотины Каховской ГЭС", — пояснил собеседник агентства.