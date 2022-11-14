Группа "СерьГа" и "Новые герои" выпустили клип на песню о героизме защитников Донбасса

Известный рок-музыкант и основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин вместе с гражданскими журналистами проекта "Один день: Новые герои" представили видеоклип на песню "Тебя не сломать". Кадры переведены в монохром и были сделаны во время боевых действий ополченцев Донбасса против украинских националистов. Клипу также присвоен возрастной рейтинг 18+.

Первый раз песня появилась в эфире в ночь с 23 на 24 февраля в программе "Квартирник у Маргулиса" на НТВ и стала пророческим символом начала спецоперации и борьбы с нацизмом.

"Песня "Тебя не сломать" — о трудностях, борьбе и победе, которая обязательно придёт. Эти мужественные люди — защитники своей земли, наши по крови и сути — имеют право на общее будущее с Россией", — подчёркивает Галанин.

Сейчас композиция стала неофициальным гимном ополченцев и посвящена всем мирным жителям и бойцам Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Клип стал вторым совместным проектом документалистов и музыкантов, предыдущая работа — ролик "Будем жить".