США ввели санкции против закупочных сетей ОПК РФ и "связанных с Кремлём" элит

США объявили о введении санкций в отношении закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России, а также посредников и лиц, "связанных с Кремлём". Об этом говорится в пресс-релизе американского Министерства финансов.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вместе с Госдепартаментом ввели санкции в отношении транснациональной сети, занимавшейся приобретением технологий в поддержку российского оборонно-промышленного комплекса", — указано в документе.

Также в чёрный список внесли финансовых посредников и лиц, "ассоциированных с двумя связанными с Кремлём элитами, состояния которых переплетены с Западом", сообщило ведомство. В итоге под санкции попали 14 физлиц и 28 компаний, а восемь авиалайнеров теперь отнесены к категории "блокированная собственность".