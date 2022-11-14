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14 ноября, 16:32

США ввели санкции против закупочных сетей ОПК РФ и "связанных с Кремлём" элит

США объявили о введении санкций в отношении закупочной сети оборонно-промышленного комплекса России, а также посредников и лиц, "связанных с Кремлём". Об этом говорится в пресс-релизе американского Министерства финансов.

"Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вместе с Госдепартаментом ввели санкции в отношении транснациональной сети, занимавшейся приобретением технологий в поддержку российского оборонно-промышленного комплекса", указано в документе.

Также в чёрный список внесли финансовых посредников и лиц, "ассоциированных с двумя связанными с Кремлём элитами, состояния которых переплетены с Западом", сообщило ведомство. В итоге под санкции попали 14 физлиц и 28 компаний, а восемь авиалайнеров теперь отнесены к категории "блокированная собственность".

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Ранее в американском Министерстве финансов сообщили, что Соединённые Штаты продлили разрешение на сделки по энергоносителям с российскими банками, которые подпали под санкции.

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Getty Images / Bill Chizek

Татьяна Миссуми

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