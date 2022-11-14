Небензя счёл "ущербным" и "ничтожным" проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Украине

Попытки стран Запада создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию с России "репараций" Украине является юридически ничтожным и ущербным. Об этом в ходе спецсессии ГА ООН по Украине заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права", — заявил Небензя.

По убеждению дипломата, данная инициатива демонстрирует концепцию "порядка, основанного на правилах", когда часть стран стремится освятить беззаконие, вопреки принятым правилам, используя авторитет Генассамблеи ООН.