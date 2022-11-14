Небензя счёл "ущербным" и "ничтожным" проект резолюции ГА ООН о "репарациях" Украине
Попытки стран Запада создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию с России "репараций" Украине является юридически ничтожным и ущербным. Об этом в ходе спецсессии ГА ООН по Украине заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права", — заявил Небензя.
По убеждению дипломата, данная инициатива демонстрирует концепцию "порядка, основанного на правилах", когда часть стран стремится освятить беззаконие, вопреки принятым правилам, используя авторитет Генассамблеи ООН.
Ранее заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада стремятся через Генассамблею ООН придать попыткам присвоить замороженные российские активы "некую видимость легитимности".
ТАСС / Zuma