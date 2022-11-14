"Отъедают бока": Петербургские нерпы Шлиссик и Крошик готовятся к зиме

Для вскармливания своего потомства нерпы нуждаются в холодной и снежной зиме, чему мешают климатические изменения. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал эксперт Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев. По его словам, эти ластоногие выкапывают в снежном покрове льда норки с подводным входом, где и выкармливают своих бельков.

В Фонде друзей балтийской нерпы рассказали, как эти ластоногие готовятся к зиме. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

К большому сожалению, изменения климата привели к отсутствию льда в период их размножения, из-за чего эти милые создания нуждаются в помощи человека.

Алексеев также рассказал о Шлиссике и Крошике — постоянных жителях Петербурга, которые были спасены несколько лет назад и отказались покидать человеческое общество. По его словам, они готовятся к зиме, наедая бока.

"Они готовятся так же, как и другие нерпы. Они отъедают себе бока, обеспечиваются на период холодов толстым слоем подкожного жира", — заключил эксперт.