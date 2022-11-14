Британия, США и ЕС вынужденно отменили часть санкций против России
Британия, США и ЕС разрешили закупку удобрений у России для борьбы с мировым голодом
Великобритания, США и Евросоюз ослабили санкции против России в сфере сельского хозяйства и разрешили банкам, страховщикам, перевозчикам и другим компаниям заниматься поставками удобрений из РФ для борьбы с голодом в мире. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.
"Мы всегда ясно давали понять, что целью наших санкций является военная машина России, а не продовольственный сектор или удобрения. В этой связи мы предоставили разъяснения отрасли и партнёрам. Это включает в себя опубликованную Великобританией генеральную лицензию, а также генеральную лицензию 6B США и обновлённое и детализированное руководство к действию со стороны ЕС. Эти положения поясняют, что банки, страховщики, перевозчики и другие акторы могут продолжать доставлять российское продовольствие и удобрение на мировые [рынки]", — сказано в тексте.
Стороны также призвали остальные страны ознакомиться с введёнными положениями и доставлять удобрения из России и с Украины, что позволит обеспечить доступность продовольствия в странах мира.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всячески помогает, но никак не препятствует выходу на мировые рынки продовольствия.
ТАСС / Эрик Романенко