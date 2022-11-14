США сняли санкции с ряда российских компаний ради безопасности в сфере авиации

Вашингтон вывел из-под санкций операции с рядом российских предприятий в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Соответствующий документ опубликовало Министерство финансов США.

"В интересах обеспечения безопасности гражданской авиации разрешены все необходимые для обеспечения поставок, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг операции с ранее подпавшими под санкционные ограничения компаниями", — отмечается в тексте.

Минфин уточнил, что это правило распространяется на случаи, когда самолёт зарегистрирован за пределами РФ и речь идёт исключительно о сделках в сфере гражданской авиации. В документе приводится список компаний, в отношении которых ограничивается действие санкций: Объединённая авиастроительная корпорация, предприятие "Иркут", Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева, Лётно-исследовательский институт имени М.М. Громова, ПАО "Туполев", компании "КАПО-Автотранс", ООО "КАПО-ЖБС", ООО "Сетевая компания "Иркут", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", а также ​​авиакомпания Emperor Aviation.