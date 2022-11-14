Над Белгородом сработала ПВО

В Белгороде и области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Предварительно, разрушений и пострадавших нет", — написал он и пообещал сообщить в случае, если что-то поменяется.