Над Белгородом сработала ПВО
Гладков: В Белгороде, Белгородском районе и Яковлеве сработала система ПВО
В Белгороде и области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Предварительно, разрушений и пострадавших нет", — написал он и пообещал сообщить в случае, если что-то поменяется.
Только за сегодня под обстрелы ВСУ попало более пяти населённых пунктов Белгородской области, пострадавших не было. Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили две украинские ракеты над Валуйским городским округом. Зафиксирован и прилёт мин на окраину белгородского села Борки. Там повреждён погреб частного домовладения, также в другом жилом доме выбиты окна.
ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области