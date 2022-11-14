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14 ноября, 17:04

Над Белгородом сработала ПВО

Гладков: В Белгороде, Белгородском районе и Яковлеве сработала система ПВО

В Белгороде и области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в результате пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Предварительно, разрушений и пострадавших нет", — написал он и пообещал сообщить в случае, если что-то поменяется.

В результате атаки ВСУ под Белгородом загорелись ёмкости с топливом

В результате атаки ВСУ под Белгородом загорелись ёмкости с топливом

Только за сегодня под обстрелы ВСУ попало более пяти населённых пунктов Белгородской области, пострадавших не было. Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили две украинские ракеты над Валуйским городским округом. Зафиксирован и прилёт мин на окраину белгородского села Борки. Там повреждён погреб частного домовладения, также в другом жилом доме выбиты окна.

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ТАСС / Пресс-служба губернатора Белгородской области

Андрей Бражников

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