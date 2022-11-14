Лучший бомбардир РПЛ Сычевой может продолжить карьеру в Сербии
"Црвена Звезда" сделала предложение о покупке нападающего сборной России Сычевого
Владимир Сычевой. Фото © ФК "Оренбург"
Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" заинтересован в приобретении нападающего "Оренбурга" и сборной России Владимира Сычевого и уже сделал соответствующее предложение. Об этом пишет "Чемпионат".
По данным источника, клуб из Белграда намерен активировать опцию выкупа форварда за 100 миллионов рублей. Сейчас сам футболист размышляет над полученным предложением. Добавим, что по итогам первой части сезона Сычевой является лучшим бомбардиром РПЛ с 14 голами.
Ранее же Владимир Сычевой стал героем домашнего матча "Оренбурга" против "Краснодара". Как рассказывал Лайф, нападающий стал автором хет-трика, который позволил его команде разгромить "быков" со счётом 5:1.