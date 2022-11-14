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14 ноября, 17:12

Проект "Студия stART" из ДНР номинирован на Всероссийскую премию "Больших перемен"

<p>Участники команд. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/premiyabp" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Премия "Больших перемен"</a></p>

Участники команд. Обложка © Telegram / Премия "Больших перемен"

Команда из ДНР "За Донбасс" включилась в процесс отбора номинантов на премию "Больших перемен", учреждённую в этом году Российским движением детей и молодёжи, и уже оценила первый проект. Об этом сообщают организаторы премии.

Сейчас так называемые летучие команды проверяют различные проекты для детей и подростков. Они дают оценки по чек-листу, в результате чего будет составлен народный рейтинг. В проекте теперь участвует и команда "За Донбасс", её куратором стала учительница английского языка из Донецка Елена Кононыхина.

К сегодняшнему дню команда из ДНР успела оценить и одобрить проект "Моя любимая студия дизайна и графики stART" в номинации "Больше, чем творчество". Программа студии ориентирована на углублённое изучение основ дизайна и рассчитана на ребят от 4 до 18 лет.

При этом на номинацию студию выдвинула одна из участниц, и её уже назвали невероятно творческой и искренней девочкой с определённо великим будущим. Следующим этапом будет голосование на сайте премии, которое стартует уже завтра, 15 ноября.

Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

Ранее Лайф сообщал, что проекты НКО, направленные на поддержку жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, получат президентские гранты на общую сумму два миллиарда рублей. Ещё 1,3 миллиарда рублей будут привлечены в качестве софинансирования.

Ирина Фальке

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