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14 ноября, 17:40

Стоимость газа в Европе за день подскочила на 20%

Цена газа в Европе по итогам торгов 14 ноября выросла до $1 250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Таким образом, общий рост стоимости голубого топлива за день составил 20%.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах теперь составляет $1 256 за 1 тыс. куб. м, или 117,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Подорожание топлива в Европе наблюдается на фоне похолодания.

Европейские соседи уже начали обращаться к Турции за газом

Европейские соседи уже начали обращаться к Турции за газом

А ранее стало известно, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба, турецкая сторона уже начала выполнять свою часть работы.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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