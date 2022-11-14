Стоимость газа в Европе за день подскочила на 20%

Цена газа в Европе по итогам торгов 14 ноября выросла до $1 250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Таким образом, общий рост стоимости голубого топлива за день составил 20%.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах теперь составляет $1 256 за 1 тыс. куб. м, или 117,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Подорожание топлива в Европе наблюдается на фоне похолодания.