Раскрыта связь между плохим сном и риском заболеть

Согласно последним научным изысканиям, существует связь между плохим сном и вероятностью подхватить какие-либо заболевания. Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин поговорил с kp.ru на эту тему.

Он утверждает, что плохой сон приводит к нарушению работы иммунной системы, из-за чего повышается риск заболеть гриппом или ОРЗ. В 2015 году даже был проведён соответствующий эксперимент. Учёные взяли группу молодых и здоровых людей и сократили половине из них сон в два раза. После этого всем закапали в нос суспензию риновируса, вызывающего обычную простуду. В итоге те, кто недосыпал, имели риск заболеть на 250% больше, чем остальные подопытные.

При этом механизм такого эффекта до сих пор неясен. Считается, что дело может быть в орексине — пептиде, который вырабатывается в гипоталамусе и поддерживает человека в состоянии бодрствования. Он также обеспечивает работу практически всех систем мозга.

Так, при его недостатке может нарушаться барьерная функция в желудочно-кишечном тракте, из-за чего различные инфекции или метаболиты начнут попадать в кровь, никак не задерживаясь. Также возможны нарушения в функционировании гематоэнцефалического барьера, который защищает мозг от токсичных веществ.

Также исследователи обратили внимание на ген немури (от японского слова "сон"), который обеспечивает медленноволновый сон и контролирует функцию иммунного ответа. То есть недосып может приводить к сбоям даже на генетическом уровне. При этом важную роль, по словам Калинкина, играет не только длительность отдыха, но и его качество.

"Я это часто наблюдаю у пациентов с апноэ сна, а также с сильным храпом и сном с ярко выраженной гипоксией, то есть нехваткой кислорода и повышением уровня углекислого газа. Важно помнить: если человек постоянно встаёт по будильнику, то он точно недосыпает", — добавил он.

Что касается подверженности жаворонков и сов разным заболеваниям, то, по словам эксперта, у людей-сов все циклы смещены, значит, они и едят позже. Такая привычка может вызвать диабет и ожирение. А у людей-жаворонков наблюдается активная выработка соматотропного гормона (гормон роста). Он запускает процессы синтеза белков, отвечающих за обновление кожи, рост мышц, укрепление костей и усиление внутренних органов.