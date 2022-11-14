Врач рассказала о пользе сладостей из лакрицы

Лакрица — растение, из которого делают множество полезной продукции вроде сладостей, жвачки или лекарств. Врач-терапевт Наталья Сычёва рассказала радио Sputnik подробнее о её свойствах.

Сама по себе лакрица полезна своими антибактериальными свойствами, а в её состав входит растворимая клетчатка, которая хорошо влияет на наш ЖКТ. Из неё, например, делают жвачку, которая может использоваться для профилактики кариеса и даже конфеты. Однако, по словам Сычёвой, некоторым людям не стоит к ней прикасаться.

"Не следует употреблять лакрицу и продукты, в которых она содержится, если у человека есть склонность к отёчности. Людям с сахарным диабетом второго типа, с ожирением третьей степени и с морбидным ожирением, когда масса тела очень большая, лучше отказаться от таких лакомств", — пояснила терапевт.

С лакрицей также делают и лекарства. Так, в аптеках есть сиропы и таблетки от кашля на её основе, которые оказывают отхаркивающее и противовоспалительное действие.