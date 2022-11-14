Тотьмянину увезли на скорой со съёмок "Ледникового периода" после неудачного падения

Бывшая фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму колена во время выступления на шоу "Ледниковый период" и была доставлена в больницу на скорой. Об этом рассказал продюсер телепередачи, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

"Во время поворота Иван [Колесников] упал и случайно задел коньком колено Тани. Не знаю, насколько серьёзно там всё, но у неё был сильный болевой шок. Возможно, что всё обойдётся. Таня — настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но её увезли на скорой", — объяснил Авербух РИА "Новости".