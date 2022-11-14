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14 ноября, 18:10

Тотьмянину увезли на скорой со съёмок "Ледникового периода" после неудачного падения

<p>Татьяна Тотьмянина. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Татьяна Тотьмянина. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Бывшая фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму колена во время выступления на шоу "Ледниковый период" и была доставлена в больницу на скорой. Об этом рассказал продюсер телепередачи, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух.

"Во время поворота Иван [Колесников] упал и случайно задел коньком колено Тани. Не знаю, насколько серьёзно там всё, но у неё был сильный болевой шок. Возможно, что всё обойдётся. Танянастоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но её увезли на скорой", — объяснил Авербух РИА "Новости".

Он добавил, что завтра, скорее всего, появятся результаты обследования и тогда будет понятно, насколько серьёзна травма фигуристки.

Ранее тиктокер Даня Милохин заявил, что покидает шоу "Ледниковый период". Евгения Медведева отреагировала на уход партнёра, опубликовав фотографию в толстовке с говорящей надписью.

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