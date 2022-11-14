В Туле школьник ударил по лицу классного руководителя и угрожал ножом

В Туле ученик одной из школ дважды ударил по лицу классного руководителя, после чего угрожал ножом. Об этом сообщает портал MySlo.

Школьник из Тулы напал на учительницу и ударил её два раза по лицу. Видео © VK / MySLO | Слобода

"Просто подошёл и дважды ударил женщину по лицу. Неизвестно, чем закончился бы этот эпизод, если бы другие дети не встали на защиту педагога. Администрация школы опять ведёт себя пассивно, поэтому мы настаиваем на рассмотрении данного обращения с привлечением компетентных органов", — заявили родители одноклассников мальчика.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, школьник нанёс два удара педагогу, после чего к нему моментально подбежали одноклассники, чтобы утихомирить. По словам родителей других учеников, мальчик учится с их детьми два года и у него это уже не первая подобная вспышка гнева. До этого он бросался с канцелярским ножом на учителей труда и физкультуры.

"Мы боимся за жизнь и здоровье наших детей и учителей, а этот деструктивный ребёнок, насколько нам известно, даже не поставлен на внутришкольный учёт", — добавляют взволнованные родители.