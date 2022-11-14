Боррель раскрыл многомиллиардные траты ЕС на оружие для ВСУ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставил Украине оружие минимум на восемь миллиардов евро.

"Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружение минимум на восемь миллиардов евро. Это 45% от усилий США", — заявил глава евродипломатии в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.