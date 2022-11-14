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14 ноября, 18:24

Боррель раскрыл многомиллиардные траты ЕС на оружие для ВСУ

Боррель: ЕС потратил минимум 8 миллиардов евро на оружие для Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставил Украине оружие минимум на восемь миллиардов евро.

"Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружение минимум на восемь миллиардов евро. Это 45% от усилий США", заявил глава евродипломатии в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

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А ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн не будет поставлять вооружение Украине. Он также подчеркнул, что страна не станет участвовать ни в каких вооружённых конфликтах.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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