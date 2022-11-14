В ООН заявили о надежде Гутерриша на встречу с Лавровым на полях G20
Антониу Гутерриш и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Генсек ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали, хотя такой договорённости и не было. Об этом заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.
"Он надеется встретиться с Лавровым, договорённости пока нет, но он бы хотел", — заявил Фархан Хак в ходе брифинга.
Напомним, что саммит G20 состоится 15 и 16 ноября. Делегацию России на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил остаться в стране из-за обстоятельств, которые требуют его присутствия.