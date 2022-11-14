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14 ноября, 18:41

В ООН заявили о надежде Гутерриша на встречу с Лавровым на полях G20

<p>Антониу Гутерриш и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Антониу Гутерриш и Сергей Лавров. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Генсек ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали, хотя такой договорённости и не было. Об этом заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.

"Он надеется встретиться с Лавровым, договорённости пока нет, но он бы хотел", заявил Фархан Хак в ходе брифинга.

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Напомним, что саммит G20 состоится 15 и 16 ноября. Делегацию России на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин решил остаться в стране из-за обстоятельств, которые требуют его присутствия.

Матвей Шандрыголов

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