В ООН заявили о надежде Гутерриша на встречу с Лавровым на полях G20

Генсек ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали, хотя такой договорённости и не было. Об этом заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак.