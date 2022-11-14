Напавший на полицейских "житель СССР" из Анапы выстрелил в сторону следователя

Ранивший двух сотрудников полиции и забаррикадировавшийся в собственном доме житель села Цыбанобалка под Анапой продолжает оказывать сопротивление прибывшим на место оперативникам, он выстрелил в сторону следователя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СКР.

Ранивший двух полицейских житель Анапы стрелял в сторону сотрудника СК. Видео © t.me / "МАКОВОЗОВЫ"

"По прибытии на место происшествия сотрудников следственного управления злоумышленник произвёл выстрелы из неустановленного оружия в сторону сотрудника следственного отдела по городу Анапе СКР по краю", — говорится в сообщении.

Против напавшего возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника краевого следственного управления и о применении насилия в отношении двух сотрудников отдела МВД. Судя по опубликованным в Сети кадрам, к месту происшествия приезжали сотрудники скорой помощи, однако позднее они уехали оттуда.