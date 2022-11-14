Шольц прокомментировал "изоляцию" России на G20, заявив о важности совместных дискуссий

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита G20 ответил на вопрос, насколько Россия изолирована на этом форуме и какие страны её по-прежнему поддерживают. По словам политика, важно, чтобы обсуждение на саммите велось совместно.

"Здесь собираются представители многих стран. G20 представляет большую часть населения мира и большую часть мирового экономического производства. В этом отношении соглашения, которые здесь достигаются, а также дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, чтобы дальше всё было лучше, чем сейчас", — сказал Шольц немецким журналистам, его ответ транслировался в эфире телеканала Phoenix.

По его словам, сейчас "серьёзная ситуация, которая, конечно, является следствием российской войны против Украины".

"Вот почему мы также должны говорить о таких вопросах и об этой проблеме", — сказал канцлер.