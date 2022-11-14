Певица Наталия Орейро сыграет в российском фильме "Письмо Деду Морозу"

Певица Наталия Орейро исполнит роль в фильме "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького. По словам генерального продюсера Лики Бланк, это будет "большая новогодняя история".

"Проанализировав всё, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. И так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом", — сказала Бланк.

Авторы фильма уже утвердили некоторых членов актёрского состава. В их числе Надежда Михалкова, Дмитрий Назаров и Наталия Орейро. Выход картины в прокат запланирован на 2025 год. Для декораций в фильме будет использована резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.