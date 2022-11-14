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14 ноября, 19:42

Джабаров: Резолюция ООН о возмещении ущерба Украине не имеет обязательной силы

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал не имеющими силу резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине. Для России, по его словам, обязательной силы они не имеют.

"Нам это никак, никакой обязательной силы эта резолюция не имеет", — сказал сенатор, передаёт РИА "Новости".

Джабаров, говоря об этом решении, посчитал понятным, что "послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будет выполнять всё, что ему скажут".

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"Но никакого значения это не имеет", — заключил парламентарий.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.

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ТАСС / Савостьянов Сергей

Дмитрий Алексиевич

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