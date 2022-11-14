Джабаров: Резолюция ООН о возмещении ущерба Украине не имеет обязательной силы

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал не имеющими силу резолюции Генассамблеи ООН, подобные принятой о возмещении ущерба Украине. Для России, по его словам, обязательной силы они не имеют.

"Нам это никак, никакой обязательной силы эта резолюция не имеет", — сказал сенатор, передаёт РИА "Новости".

Джабаров, говоря об этом решении, посчитал понятным, что "послушное агрессивное большинство, за которым стоят страны НАТО, будет выполнять всё, что ему скажут".

"Но никакого значения это не имеет", — заключил парламентарий.