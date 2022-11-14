Минск выступил против резолюции ГА ООН о взимании репараций с России

Белоруссия категорически против проекта резолюции о механизме взимания репараций с России. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

"Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна", — сказал белорусский дипломат, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

Он добавил, что данный документ не содействует установлению мира, а, наоборот, ещё больше поляризует. По этой причине Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции.