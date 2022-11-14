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14 ноября, 20:41

Минск выступил против резолюции ГА ООН о взимании репараций с России

Постпред Белоруссии Рыбаков назвал резолюцию по Украине легализацией воровства

Белоруссия категорически против проекта резолюции о механизме взимания репараций с России. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

"Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна", — сказал белорусский дипломат, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.

Он добавил, что данный документ не содействует установлению мира, а, наоборот, ещё больше поляризует. По этой причине Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции.

Джабаров: Резолюция ООН о возмещении ущерба Украине не имеет обязательной силы

Джабаров: Резолюция ООН о возмещении ущерба Украине не имеет обязательной силы

Ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.

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ТАСС / АР / Seth Wenig

Юлия Коновалова

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