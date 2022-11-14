Минск выступил против резолюции ГА ООН о взимании репараций с России
Постпред Белоруссии Рыбаков назвал резолюцию по Украине легализацией воровства
Белоруссия категорически против проекта резолюции о механизме взимания репараций с России. Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.
"Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна", — сказал белорусский дипломат, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
Он добавил, что данный документ не содействует установлению мира, а, наоборот, ещё больше поляризует. По этой причине Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.
ТАСС / АР / Seth Wenig