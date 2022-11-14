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14 ноября, 20:17

МВД: Ранивший двух полицейских житель Анапы ликвидирован в ходе штурма

В Анапе полицейские в ходе штурма обезвредили правонарушителя, оказавшего вооруженное сопротивление. Им оказался 56-летний местный житель.

"Гражданин оказывал вооруженное сопротивление, и не подчинялся законным требованиям сотрудников полиции", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее преступник нанёс ножевые ранения двум сотрудникам полиции, которые прибыли к нему для выяснения обстоятельств конфликта по случаю отключения электроэнергии. Мужчина забаррикадировался в собственном доме и оказывал оперативникам сопротивление.

В настоящее время на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе.

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Ранее Лайф сообщал, что 56-летний сторонник секты "свидетелей СССР" нанёс ножевые ранения двум полицейским, которые пришли с представителями компании энергосбыта к нему домой, чтобы отключить свет за неуплату.

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ТАСС / Максим Слуцкий

Дмитрий Алексиевич

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