ВС России полностью контролируют Кинбурнскую косу
Херсонские власти заявили о полном контроле российскими войсками над Кинбурнской косой
В пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщили о полном контроле со стороны российских войск Кинбурнской косы.
"Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооружённых сил Российской Федерации", — гласит текст сообщения.
В течение минувшего дня подразделения ВСУ не пытались высадиться в этой зоне, сообщили в пресс-службе. В администрации Сальдо напомнили, что противник накануне предпринял неудачную попытку десантироваться у села Покровское. Украинская сторона потеряла до 20 человек и четыре моторные лодки.
Ранее военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев заявил, что Вооружённые силы Украины окажутся в очень тяжёлом положении после того, как российские войска займут надёжные позиции на левом берегу Днепра.
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