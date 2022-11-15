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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 21:19
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ВС России полностью контролируют Кинбурнскую косу

Херсонские власти заявили о полном контроле российскими войсками над Кинбурнской косой

В пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщили о полном контроле со стороны российских войск Кинбурнской косы.

"Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооружённых сил Российской Федерации", — гласит текст сообщения.

В течение минувшего дня подразделения ВСУ не пытались высадиться в этой зоне, сообщили в пресс-службе. В администрации Сальдо напомнили, что противник накануне предпринял неудачную попытку десантироваться у села Покровское. Украинская сторона потеряла до 20 человек и четыре моторные лодки.

Десант ВСУ разгромлен при попытке высадиться на Кинбурнскую косу под Николаевом
Десант ВСУ разгромлен при попытке высадиться на Кинбурнскую косу под Николаевом

Ранее военный эксперт, директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев заявил, что Вооружённые силы Украины окажутся в очень тяжёлом положении после того, как российские войска займут надёжные позиции на левом берегу Днепра.

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Дмитрий Алексиевич
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