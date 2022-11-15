ВС России полностью контролируют Кинбурнскую косу

В пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщили о полном контроле со стороны российских войск Кинбурнской косы.

"Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооружённых сил Российской Федерации", — гласит текст сообщения.

В течение минувшего дня подразделения ВСУ не пытались высадиться в этой зоне, сообщили в пресс-службе. В администрации Сальдо напомнили, что противник накануне предпринял неудачную попытку десантироваться у села Покровское. Украинская сторона потеряла до 20 человек и четыре моторные лодки.