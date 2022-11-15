В Совфеде указали на юридическую ничтожность резолюции о "репарациях"

Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но, когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными", — пояснил дипломат РИА "Новости".

По словам Косачёва, это не остановит инициаторов акции "придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по изъятию российских активов".