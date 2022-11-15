В Совфеде указали на юридическую ничтожность резолюции о "репарациях"
Сенатор Косачёв назвал резолюцию ГА ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожной
Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Но, когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными", — пояснил дипломат РИА "Новости".
По словам Косачёва, это не остановит инициаторов акции "придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по изъятию российских активов".
Ранее Генеральная Ассамблея ООН во время спецсессии приняла резолюцию о создании международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Украине во время проведения спецоперации. Документом признаётся необходимость создания механизма по возмещению этих убытков.
ТАСС / Антон Новодережкин