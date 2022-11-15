РПЦ: Погиб настоятель Николаевского собора в Стаханове архимандрит Дионисий

"14 ноября 2022 года на 43-м году жизни трагически погиб клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в г. Кадиевке (Стаханове)… архимандрит Дионисий (Тивяков)", — говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Архимандрит Дионисий родился в 1979 году. В сан диакона он был рукоположен 31 октября 1999 года, в сан пресвитера — 7 июля 2001-го. В том же году пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского.