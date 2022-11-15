С борта МКС сфотографировали города стран, участвующих в G20
Москва. Фото © ТАСС / МКС / Дмитрий Петелин
Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции запечатлел на фото города стран, которые входят в организацию G20, саммит которой пройдёт на Бали.
На фото можно посмотреть ночные снимки Москвы, Берлина, Дели, Парижа, Рима и Сеула, сообщает ТАСС.
Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.