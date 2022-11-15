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14 ноября, 22:17

С борта МКС сфотографировали города стран, участвующих в G20

<p>Москва. Фото © ТАСС / МКС / Дмитрий Петелин</p>

Москва. Фото © ТАСС / МКС / Дмитрий Петелин

Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции запечатлел на фото города стран, которые входят в организацию G20, саммит которой пройдёт на Бали.

На фото можно посмотреть ночные снимки Москвы, Берлина, Дели, Парижа, Рима и Сеула, сообщает ТАСС.

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Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дмитрий Алексиевич

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