С борта МКС сфотографировали города стран, участвующих в G20

Космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин с борта Международной космической станции запечатлел на фото города стран, которые входят в организацию G20, саммит которой пройдёт на Бали.

На фото можно посмотреть ночные снимки Москвы, Берлина, Дели, Парижа, Рима и Сеула, сообщает ТАСС.