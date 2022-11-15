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14 ноября, 22:58

Обозначают размер: Немецким солдатам выдали форму с символами SS

Bild: Солдаты Бундесвера в ФРГ получили новую форму с аббревиатурой SS

Солдаты армии Германии получили новую военную форму, на ярлыках которой оказались размещены символы SS. Как сообщает Bild, аббревиатура, созвучная с названием одного из вооружённых нацистских формирований, обозначает размер одежды.

Теперь военнослужащим придётся срезать компрометирующие ярлыки с формы самостоятельно, таково распоряжение министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.

В общей сложности было заказано 313 тысяч комплектов формы, а также сотни тысяч касок и спальных мешков. Сумма контракта составила 2,3 миллиарда евро.

По всему Берлину появились плакаты с Зеленским в виде эмблемы дивизии СС "Мёртвая голова"

По всему Берлину появились плакаты с Зеленским в виде эмблемы дивизии СС "Мёртвая голова"

Ранее стало известно, что владельцев ресторана "Червона калина" в польском городе Кракове заставили сменить название на "Украинский", так как многочисленные пользователи Сети посчитали прежнее наименование нацистским.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич

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