Обозначают размер: Немецким солдатам выдали форму с символами SS

Солдаты армии Германии получили новую военную форму, на ярлыках которой оказались размещены символы SS. Как сообщает Bild, аббревиатура, созвучная с названием одного из вооружённых нацистских формирований, обозначает размер одежды.

Теперь военнослужащим придётся срезать компрометирующие ярлыки с формы самостоятельно, таково распоряжение министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.

В общей сложности было заказано 313 тысяч комплектов формы, а также сотни тысяч касок и спальных мешков. Сумма контракта составила 2,3 миллиарда евро.