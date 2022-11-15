Обозначают размер: Немецким солдатам выдали форму с символами SS
Bild: Солдаты Бундесвера в ФРГ получили новую форму с аббревиатурой SS
Солдаты армии Германии получили новую военную форму, на ярлыках которой оказались размещены символы SS. Как сообщает Bild, аббревиатура, созвучная с названием одного из вооружённых нацистских формирований, обозначает размер одежды.
Теперь военнослужащим придётся срезать компрометирующие ярлыки с формы самостоятельно, таково распоряжение министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.
В общей сложности было заказано 313 тысяч комплектов формы, а также сотни тысяч касок и спальных мешков. Сумма контракта составила 2,3 миллиарда евро.
Ранее стало известно, что владельцев ресторана "Червона калина" в польском городе Кракове заставили сменить название на "Украинский", так как многочисленные пользователи Сети посчитали прежнее наименование нацистским.