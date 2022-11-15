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14 ноября, 22:44

Пенсионер задавил на автомобиле толпу людей

Более 20 человек пострадало при наезде автомобиля на пенсионеров в Мексике

Не менее 22 человек 14 ноября получили травмы при наезде легкового автомобиля на группу пожилых людей в муниципалитете Рио-Браво в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом пишет газета El Universal со ссылкой на главу районной спасательной службы Педро Бельтрана.

Легковой автомобиль, за рулём которого находился престарелый водитель, протаранил людей, стоявших в очереди за пенсией у отделения банка. Как заявил Бельтран, 17 человек получили множественные травмы, но их жизнь вне опасности. Состояние остальных пострадавших оценивается как тяжёлое.

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Cогласно предварительным данным, автомобиль совершил наезд на людей после того, как водитель потерял управление. Мужчину задержали полицейские.

Ранее Лайф сообщал, что жительница Сургута влетела на автомобиле в детскую площадку, где в этот момент на качелях находились двое маленьких детей. Ребята не пострадали, а вот отец, бросившийся закрыть их от машины, госпитализирован.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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