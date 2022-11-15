Пенсионер задавил на автомобиле толпу людей

Не менее 22 человек 14 ноября получили травмы при наезде легкового автомобиля на группу пожилых людей в муниципалитете Рио-Браво в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. Об этом пишет газета El Universal со ссылкой на главу районной спасательной службы Педро Бельтрана.

Легковой автомобиль, за рулём которого находился престарелый водитель, протаранил людей, стоявших в очереди за пенсией у отделения банка. Как заявил Бельтран, 17 человек получили множественные травмы, но их жизнь вне опасности. Состояние остальных пострадавших оценивается как тяжёлое.

Cогласно предварительным данным, автомобиль совершил наезд на людей после того, как водитель потерял управление. Мужчину задержали полицейские.