Залужный пообещал генералу США не вступать в переговоры с Москвой
Главком ВСУ Залужный: Армия Украины не подчинится договоренностям с Россией
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные не примут никаких договоренностей Украины и России. Эти слова прозвучали в ходе телефонного разговора с главой комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.
"Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории", — высказался военачальник.
По его словам, украинские солдаты "будут бороться, пока не станет сил". Залужный сообщил Милли, что армия намерена "освободить" всю свою землю.
Ранее, напомним, Залужный оказался в эпицентре скандала: главнокомандующий опубликовал в соцсетях фотографию, где на его руке надет браслет со свастикой. На аксессуар с символом нацистской Германии у Залужного на запястье обратили внимание позже в Сети.
Flickr / NATO North Atlantic