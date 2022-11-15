Залужный пообещал генералу США не вступать в переговоры с Москвой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные не примут никаких договоренностей Украины и России. Эти слова прозвучали в ходе телефонного разговора с главой комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.

"Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории", — высказался военачальник.

По его словам, украинские солдаты "будут бороться, пока не станет сил". Залужный сообщил Милли, что армия намерена "освободить" всю свою землю.